Faik Öztürk, MHP'den Milletvekili Aday Adayı Oldu
Safiye Soyman'la olan birlikteliğiyle magazin gündeminde kendine yer bulan iş adamı Faik Öztürk, Elazığ'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.
24 Haziran seçimleri öncesinde MHP Milletvekilli adaylık başvuruları sona erdi. MHP Elazığ Milletvekili Adaylığı için toplam 18 kişi müracaat yaptı.
FAİK ÖZTÜRK ADAY ADAYI OLDU
Müracaatların son saatlerinde ise Şarkıcı Safiye Soyman'la birlikte olan iş adamı Faik Öztürk, MHP Genel Merkezine giderek MHP Elazığ Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulundu.
MÜRACAATI KENDİSİ YAPTI
MHP Elazığ İl Teşkilatından alınan bilgiye göre İş adamı Faik Öztürk, gerekli olan tüm evraklarını toplayarak adaylık müracaatını resmen yaptı.
YORUMLAR (12)
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VAY ANASINA BE MİLLETİN DERDİNE BAK. İŞLERİ GÜÇLERİ YOK SANATÇILARDA POLİTİKAYA SOYUNDU BAKTILAR BELLİ Bİ YERDEN SONRA ÇARK DÖNMÜYOR NERDE ŞANSLARI DÖNERSE ORAYA ORAYA KIVIRIYORLAR. BAŞIMIZDAKİ VEKİLLERİMİZİN HALKLA İLĞİLENDİKLERİ YOK MİLLETİN DERDİNE ÇARE BULAMIYORLAR KENDİ CEPLERİNİ ŞİŞİRMEKTEN BAŞKA BİSEY BİLMİYORLAR BİDE SİZ ÖPÜN BU MİLLETİ. MİLLET Bİ İHTİMAL ÜLKE DÜZELİR DİYE SİZE OY VERİYOR . SİZ OYUGUNU BİLE ALACAKSINIZ NERDEYSECevap Yaz Yayından Kaldır
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Parası olan aday oluyo vay be Meclis ne hale geldiCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu senede bunlar çıktı hiç biri aday olmayacak maksat gündemi meşkul etmek burada devlet yönetiliyor eğlence yeri değil gidin şarlatanlığınızı başka yerde yapınCevap Yaz Yayından Kaldır
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OTURDUGU YERDEN PARA KAZANACAK USANDI ŞARKI SÖYLEYEREK KAZANMAKTANCevap Yaz Yayından Kaldır
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EsnafCevap Yaz Yayından Kaldır