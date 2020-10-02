Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında, Faik Öztürk nereli? Faik Öztürk hayatı ve biyografisi!
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Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında, Faik Öztürk nereli? Faik Öztürk hayatı ve biyografisi!

02.10.2020 11:58 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:03
Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında, Faik Öztürk nereli? Faik Öztürk hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı gündemleri ile dikkatleri üzerine çeken Faik Öztürk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Faik Öztürk kaç yaşında, nereli? Faik Öztürk hayatı ve biyografisi! Faik Öztürk kimdir?

Çarpıcı gündemleri ile dikkatleri üzerine çeken Faik Öztürk , hakkında araştırmalar yapılıyor. Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında, nereli? Faik Öztürk hayatı ve biyografisi!

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR? FAİK ÖZTÜRK HAYATI?

13 Nisan 1962'de Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya gelmiştir. Faik Öztürk, Astsubay çocuğu olması nedeniyle birçok farklı ilde ikamet etmiştir. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, lise ikinci sınıftayken okulu bırakmıştır.

Daha sonra Ankara- İstanbul yolunda bir fabrikada tuvalet temizleyip yer silme işine girmiştir. Ardından muhasebeye geçiş yapan Öztürk bu fabrikadan 1982 yılında genel müdür yardımcısı olarak ayrılmıştır.

Balıkesirli bir asker arkadaşının "Bana hurda tren rayı bulabilir misin?" sorusu üzerine 1 milyon lira borç bulan Öztürk, rayları, TIR'ların başında Balıkesir'deki haddehaneye kadar bizzat kendisi taşıdı. 6 ay sonra 185 milyon parası oldu. Sonra devlete olan borcunu ödedi. Bundan sonraki kazancı, 285 milyon lirayı buldu.

Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir albüm çıkardı. Elde ettiği gelirleri şehit ailelerine bağışladı. Diğer albümün gelirini ise kekemelere bağışlamıştır.

Ankara'da bazı işletmelerin sahibi olan Öztürk, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır.

Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır.

Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraberdir.

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