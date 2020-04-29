Faik Öztürk: Evde Safiye'nin borusu öter Espriliği kişiliği ile herkesin gönlüne taht kuran Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, BiMagazin.com'un instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayının konuğu oldu. Öztürk, canlı yayın boyunca yeni imajı, samimi sohbeti ve şakaları ile kahkaha dolu dakikalar yaşattı.

Karantinadan memnun olduğunu belirten Faik Öztürk; "20 yıldır bizim evde Safiye diye biri yaşıyormuş ben farkında değilmişim. Ben hanım köylüyüm, bizim evde Safiye'nin borusu öter. Edebiyat hocası gibi her şeyime karışıyor. Hatta Safiye ile iddiaya girdik kaybedince 38 yıl sonra saçlarımı tamamen kestirdim" dedi.





"GAZA GELDİM RAP YAPTIM"





BiMagazin.com'un rap şarkısı ile ilgili sorusuna; "Neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Evde Safiye'ye ayak uydurmak için yaptım, sonrasında gaza getirdiler. 5 tane rap sanatçı var, bunlar iyi iş yapıyor sen de yaparsın dediler. Ben de oturdum rap şarkı yazdım. Çok ses getirdi, çok istek oldu ama o sözleri hatırlayıp bir daha asla söyleyemem. Zaten klibide bahçıvan çekti." dedi.





"KURBAN BAYRAMINA YENİ ALBÜM"





Yeni albüm hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Faik Öztürk; " Bizler türkülerle doğduk, büyüdük.& ; Kısmet olursa, albüm bitmek üzere.& ; Tabi ki Azka Müzik ile çıkacağız. Kurban Bayramı'na yetiştirmeyi umuyoruz. Yol Arkadaşım albümümde 40 türkü var. Arabaya bindiğinde albümde yer alan türkülerle yol arkadaşı oluyorum. Her hikayede bir türkü anlatıyorum. Özellikle herkesin hayatında var olan türküler yer alıyor.





"PAVYONDA MÜŞTERİYDİM SONRA ŞARKICI OLDUM"





"Ben meslek olarak hurdacılık yapıyordum. Hurdacılık mesleği de atık toplamadır. Şimdi meslek pislik olunca dışarıda gördüğüm zaman dayanamıyorum. Kola kutusu gibi yere atılan çöpleri görünce dayanamayıp çöp kutusuna atarım. Benim ekmeğim orada, ben bununla para kazanıyordum. Buralara çok farklı şekilde geldim. Pavyondan gelen tek türkücü benim. Ben pavyonda müşteriydim sonra şarkıcı oldum,bu çok kolaymış" dedi.





"BENİM MİZAHIMDA ARGO YOK"





İşim insanları eğlendirmek güldürmek diyen Faik Öztürk;"Ben argodan nefret ederim. Yapımda argo espiri de yok. Benim mizah anlayışım saygı çerçevesinde olmalı, mizah budur. Şimdi ki gibi ünlü şarkıcılara takılmayla laf atmayla mizah olmaz. Örneğin Kemal Sunal, Şener Şen, Metin Akpınar, Zeki Alasya, mizahı edebiyle üslubuyla Türkçesi ile bu işi muhteşem yapan insanlardır. O kırmızı gömlekli biri var…& ; Şahan Gökbakar gibi bir pantolon bir gömlek ile bağırıp küfür ederek mizah olmaz. Mesela mizah dedin mi Cem Yılmaz'ın üstüne tanımam, Allah'ına kadar yapıyor. Bu iş argo olmadan da yapılır.





& ;"SAFİYE YAŞLANDIĞINDA ALTINI TEMİZLERİM"





Safiye'siz bir hayat düşünemediğini dile getiren Faik Öztürk; "Özellikle şu olaylardan sonra da anladım ki daha çok muhtacım ona. Çünkü yaşlılık başladı, ibre geriye döndü, ona daha çok bağlı oldum. Onun yeri bende bambaşkadır. Ben hayatta her şeyden doydum. Ondan sonra Safiye benim hayatıma girdi. Bir gün olsun aldatmayı düşünmedim. Bugüne kadar Safiye'nin bir dediğini iki etmedim. Lady gibi yaşıyor evde. Onun yaşadığı hayatı Ajda Pekkan yaşamıyor.& ; Allah korusun hasta olsun, altını temizlerim" dedi.









