Faik Öztrak'tan seçim açıklaması

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:

-"İmamoğlu, Yıldırımdan 27 bin 17 oy daha fazla oy almıştır"

-"Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz"

-"Büyükşehir Belediyesindeki hizmet araçları AK Partinin kazandığı ilçe belediyelerine hibe edilmeye başlanmış"

-"Karşı tarafın itirazlarını yakından takip edeceğiz"

ANKARA - Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İmamoğlu, Yıldırımdan 27 bin 17 oy daha fazla oy almıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Öztrak, Türkiye demokrasi tarihinde görülmemiş bir seçim sürecinin ardından, görülmemiş bir seçim gecesi yaşandığını kaydederek, "Örgütlerimiz, sandık görevlilerimiz disiplinli çalışmalarıyla sandıkların ve demokrasinin namusunu korumak için, olağanüstü bir gayret gösterdiler. Dün gecenin bir tek kazananı var, o da milli irade" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu, Yıldırımdan 27 bin 17 oy daha fazla oy almıştır"

Anadolu Ajansının hala veri girmeme sürecini devam ettirdiğini belirten Öztrak, ajans görevlilerini gereğini yaparak, kamuoyunun vicdanını rahatlatmaya çağırdı. Öztrak, dün akşam açıkladıkları sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunun verileriyle örtüştüğüne dikkat çekerek, "Dün akşam size açıkladığımız 27 bin civarındaki fark bugün YSK verileriyle de teyit edilmiştir. YSK verilerine göre 31 bin 186 sandıkta, 31 bin 148'i açılmıştır. Kayıtlara geçmeyen 38 sandık vardır. Son duruma göre Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 165 bin 739 oy almıştır. Buna karşı Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım ise, 4 milyon 138 bin 568'dir. İmamoğlu, Yıldırımdan 27 bin 17 oy daha fazla oy almıştır. Bu fark dün sabaha karşı kendi sistemimizde açıkladığımız farkla aynıdır" şeklinde konuştu.

"Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz"

Sandıklara itirazların olacağını fakat aldıkları oylara sahip çıkarak haklarını yedirmeyeceklerini vurgulayan Öztrak, Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Öztrak, hak ve hukuk çerçevesinde oylarına sahip çıkacaklarına değinerek, "Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz. Herkesin hakkına, hukukuna saygılıyız ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz, hukukumuzu çiğnetmeyiz. İstanbul üzerinden yeni bir belirsizlik oluşturmaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye bir an önce normalleşmelidir. Vatandaşın mutfağındaki yangın ve işsizlik başta olmak üzere artık herkes önündeki sorunlara odaklanmalıdır. ekonomimizin, iş dünyamızın, vatandaşlarımızın yeni bir belirsizliği kaldıracak hali kalmamıştır. Milletimizin bizi tercih ettiği belediyeler Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli kentlerdedir. Bu artık kaybedecek bir dakikamızın bile olmadığını ortaya koymaktadır" açıklamasında bulundu.

"Büyükşehir Belediyesindeki hizmet araçları AK Partinin kazandığı ilçe belediyelerine hibe edilmeye başlanmış"

Bu sabah itibariyle çok ciddi duyumlar aldıklarını dile getiren Öztrak, "Ankara Büyükşehir Belediyesindeki iş makineleri ve hizmet araçları, Büyükşehir Belediyesi tarafından AK Partisinin kazandığı ilçe belediyelerine hibe edilmeye başlanmış. Büyükşehir Belediyesini iş yapamaz hale getirmek kime yarayacak? Böyle bir adım atılmasını son derece tehlikeli buluyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

"Karşı tarafın itirazlarını yakından takip edeceğiz"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, seçimle ilgili sorulara dair önemli açıklamalarda bulunarak, "Ankara bağlamındaki geçersiz oyların sonucuna baktığınızda tamamı diğer tarafa yazılsa bile sonucu etkilemeyecek büyüklüktedir. Ankara'da gördüğünüz manzara bu ama yinede karşı tarafın itirazlarını yakından takip edeceğiz. Bunlarla ilgili gerekli işlemleri yapmaya arkadaşlarımız devam edecek. Bu konuda esas şimdi göreve başlayan arkadaşımız Muharrem Bey ve hukukçu ekibi gerçekten çok büyük özveri ile çalışıyorlar. Onlar da sabaha kadar ayaktaydılar . Sabah da benim seyrettiğim kadarıyla bir televizyon programına çıktı. Gerçekten bugünden İstanbul, Ankara diğer illerde de istişare süreçlerinde hukukçu arkadaşlarımızın, hem örgütlerimizin hem belediye başkanlarımızın diğer seçilmiş arkadaşlarımızın önemli çok ciddi bir süreç var. Başarıyla çıkılabilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını biliyorum" yanıtını verdi.

(SKT-NA -BC -

Kaynak: İHA