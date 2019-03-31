Faik Öztrak: "Sandık Güvenliğinin Sağlanması İçin Hepimiz Canla Başla Çalışıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sandık güvenliğinin sağlanması için genel merkezimiz, milletvekillerimiz, sandık görevlilerimiz canla başla hepimiz çalışıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, oy kullanımının bitmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Oyların sayılması sırasında yaşanacak herhangi bir soruna yerinde müdahale edileceğini kaydeden Öztrak, "Sandık güvenliğinin sağlanması için genel merkezimiz, milletvekillerimiz, sandık görevlilerimiz canla başla hepimiz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cefakar ve çalışkan örgütümüzün büyük emek ve çabalarıyla sandık gününe kadar geldik" diyen Öztrak, "Oylar sayılıp ıslak imzalı tutanaklar ilçe başkanlıklarına ve Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilinceye kadar, örgütümüzün sandık başında olmaları ve tutanaklara sahip çıkmaları son derece önemlidir. Böylece örgütümüz emeklerinin ve çabalarının karşılığını alacaktır. Bu seçimin ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA