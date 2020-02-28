: Faik Öztrak: "İdlib Mehmetçiğimizin Tek Bir Tırnağı Dahi Etmez"

28.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:46

CHP genel merkezindeki MYK toplantısı arasında gazetecilerin karşısına çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: "Suriye'de, Libya'da, İdlib de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk Ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur" diyerek Meclis'e sabah kapalı oturum çağrısı yaptı

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