Faik Öztrak: "İdlib Mehmetçiğimizin Tek Bir Tırnağı Dahi Etmez"
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Faik Öztrak: "İdlib Mehmetçiğimizin Tek Bir Tırnağı Dahi Etmez"

CHP genel merkezindeki MYK toplantısı arasında gazetecilerin karşısına çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: "Suriye'de, Libya'da, İdlib de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk Ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur" diyerek Meclis'e sabah kapalı oturum çağrısı yaptı.

28.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:46

CHP genel merkezindeki MYK toplantısı arasında gazetecilerin karşısına çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı : "Suriye'de, 'da, de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk Ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur" diyerek Meclis'e sabah kapalı oturum çağrısı yaptı



Haber Videosu

: Faik Öztrak: "İdlib Mehmetçiğimizin Tek Bir Tırnağı Dahi Etmez"
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