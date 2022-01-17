Faik Öztrak: "Bu ülkenin orta direği esnaftır" - Haberler
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Faik Öztrak: "Bu ülkenin orta direği esnaftır"

AA - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (1)

Faik Öztrak: Bu ülkenin orta direği esnaftır

Faik Öztrak: Bu ülkenin orta direği esnaftır

Faik Öztrak: Bu ülkenin orta direği esnaftır

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AA - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika, Haber

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