Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Evlilikleri İçin Psikolojik Destek Almaya Başladılar
Magazin camiasının gözde çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, evliliklerinde sorun yaşamamak için psikolojik destek almaya başladı.
Son dönemde magazin camiasında artış gösteren boşanmalar, ayrılıklar Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini de korkuttu. İkili evlilikleri için önlem amaçlı psikolağa gitmeye başladı.
EVLİLİKLERİNE ZARAR VERMEMEK İÇİN ÖNLEM ALIYORLAR
2017'de nikah masasına oturan çift, yoğun çalışma temposu, hayranlarından gördükleri ilgi ve şöhretin evliliklerine zarar vermemesi için profesyonel bir adım attı.
PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORLAR
Hollywood dünyasının ünlü çiftlerini örnek alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki haftalarda soluğu Esentepe'deki bir klinikte aldı. Psikolojik destek veren bu kliniğe düzenli olarak gitmeye başlayan çift, metropol hayatından şöhrete kadar yaşamlarındaki her şeyin psikolojilerinde yaratabileceği problemlere karşı şimdiden önlem almaya başladı.
Türkiye ve yurt dışındaki birçok kişi gibi anksiyete bozukluğu yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bu kararında Evcen'in etkisi büyük.
-
Sadece psikolojik değil fizyolojik ve biyolojik her desteği alabilirler. Ama en önemlisi ekonomik destek bulmak o yoksa katastrofik olur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
duyunca şok oldumCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Evliliği ciddiye alıyorlar ve tesadüfe bırakmıyorlar. O ayrılığa giden hataları önleyebilirler psikologla. İnşallah ömür boyu beraber mutlu yaşarlar.Cevap Yaz 40 Yayından Kaldır
-
cahapeliler bunlarla ne kadar gurur duysalar azdır.Cevap Yaz 4 2 Yayından KaldırMİLENYUM: IQ değerin 80 gibi aferim sana zekan kadar yorum yapmışın1 5 Yayından Kaldır