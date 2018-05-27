Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Evlilikleri İçin Psikolojik Destek Almaya Başladılar

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Evlilikleri İçin Psikolojik Destek Almaya Başladılar

Magazin camiasının gözde çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, evliliklerinde sorun yaşamamak için psikolojik destek almaya başladı.

Son dönemde magazin camiasında artış gösteren boşanmalar, ayrılıklar Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini de korkuttu. İkili evlilikleri için önlem amaçlı psikolağa gitmeye başladı.

EVLİLİKLERİNE ZARAR VERMEMEK İÇİN ÖNLEM ALIYORLAR

2017'de nikah masasına oturan çift, yoğun çalışma temposu, hayranlarından gördükleri ilgi ve şöhretin evliliklerine zarar vermemesi için profesyonel bir adım attı.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORLAR

Hollywood dünyasının ünlü çiftlerini örnek alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki haftalarda soluğu Esentepe'deki bir klinikte aldı. Psikolojik destek veren bu kliniğe düzenli olarak gitmeye başlayan çift, metropol hayatından şöhrete kadar yaşamlarındaki her şeyin psikolojilerinde yaratabileceği problemlere karşı şimdiden önlem almaya başladı.

Türkiye ve yurt dışındaki birçok kişi gibi anksiyete bozukluğu yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bu kararında Evcen'in etkisi büyük.

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YORUMLAR (16)

  • DESTEK ÖNEMLİ EVLİLİKTE:
    Sadece psikolojik değil fizyolojik ve biyolojik her desteği alabilirler. Ama en önemlisi ekonomik destek bulmak o yoksa katastrofik olur.
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  • TRUTH:
    Evliliği ciddiye alıyorlar ve tesadüfe bırakmıyorlar. O ayrılığa giden hataları önleyebilirler psikologla. İnşallah ömür boyu beraber mutlu yaşarlar.
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