Fahriye Evcen moda dünyasına adım attı
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Fahriye Evcen moda dünyasına adım attı

Fahriye Evcen moda dünyasına adım attı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Evcen, kendi zevki ve tarzını yansıttığı tasarımlar hakkında şunları söyledi: "Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici.

Evcen, kendi zevki ve tarzını yansıttığı tasarımlar hakkında şunları söyledi: "Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici. Bu koleksiyonu, bir süredir içinde bulunduğumuz bunaltıcı pandemi sürecinin etkisini üzerinden atmak isteyen her kadınla paylaşmak istedim. Bu süreçte maalesef şık olmaktan uzak kaldık. Stilimizi yansıtan kıyafetler giymeyi ve bunları özgüvenle taşımayı özledik. Yeniden sokağa çıkabildiğimiz şu günlerde ister sandaletle, ister topuklularla gündüzden geceye giyebileceğimiz, şık elbise ve etekler hayal ettim. Elbiselerimi sokaklarda, mutlu kadınların üzerinde görmek ise beni çok daha mutlu edecek."

Kaynak: Hürriyet

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