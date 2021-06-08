Fahriye Evcen Masumlar Apartmanı'na dahil olacak mı?
Masumlar Apartmanı sezon finali izle! Salı akşamları TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı bugün sezon finali ile ekranlarda olacak. Peki, diziden ayrılan Farah Zeynep Abdullah yerine Fahriye Evcen mi katılacak?
Masumlar Apartmanı sezon finali izle! Salı akşamları TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı bugün sezon finali ile ekranlarda olacak. Peki, diziden ayrılan Farah Zeynep Abdullah yerine Fahriye Evcen mi katılacak?
MASUMLAR APARTMANI FAHRİYE EVCEN HABERİ
Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, stresli ve dramatik sahnelerden dolayı diziye yakın zamanda veda edeceğini açıklamıştı.
Diziyle alakalı bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasından sonra Fahriye Evcen'in "Ceylan" karakteriyle diziye dahil olacağı öne sürüldü. (Onedio)