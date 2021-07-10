Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in deniz romantizmi
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in deniz romantizmi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in deniz romantizmi
Hürriyet - Haberler | Magazin

KARAN'IN UYKU VAKTİTatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Torba'daki Rixos Premium Bodrum'un plajında görüntülendi.

KARAN'IN UYKU VAKTİ

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Torba'daki Rixos Premium Bodrum'un plajında görüntülendi.

Kumsalda oğulları Karan'la oyunlar oynayıp keyifli dakikalar yaşayan çift, onu uyuması için bakıcısına bıraktıktan sonra birlikte denize girdi.

KAHKAHALAR ATTI

Suyun içinde birbirlerine sarılarak romantik dakikalar yaşayan Fahriye Evcen'le Burak Özçivit hayli keyifliydi.

Evcen, eşinin anlattıklarına kahkahalarla güldü. Karan'ın uyanmasıyla denizden çıkan çift, şezlonglarına uzanıp oğullarına meyve yedirdi. 

Kaynak: Hürriyet

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in deniz romantizmi
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in deniz romantizmi
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