Fahriye Evcen: Haydi yaz gelsin
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Fahriye Evcen: Haydi yaz gelsin

Fahriye Evcen: Haydi yaz gelsin
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in (36) eşi Fahriye Evcen (34) yine güzelliği ile baş döndürdü.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in (36) eşi Fahriye Evcen (34) yine güzelliği ile baş döndürdü. Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Evcen, bu defa evinin bahçesinden paylaşımda bulundu.

"Hadi yaz gelsin" notunu düştüğü paylaşımında fltre kullanan Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı.

KARAN İKİ YAŞINDA

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vakitlerinin büyük bir kısmını evlerinde geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan, geçtiğimiz günlerde iki yaşına basmıştı.

Karan'ın doğum gününü evlerinin bahçesinde kutlayan ünlü çift, mutlu anlarını da takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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