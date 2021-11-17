Fahriye Evcen dizide kurt gibi uludu, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Uzun bir aranın ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönüş yaptı. 15 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 2. bölümüyle ekranlara gelen dizide Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen, son yayınlanan bölümde kurt gibi uludu.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Dizinin Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için uluduğu sahne ise sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel oyuncunun performansını beğenenler de oldu, sahneyi saçma bulananlar da.

İşte o yorumlar;

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