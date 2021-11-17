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Fahriye Evcen dizide kurt gibi uludu, sosyal medyada yer yerinden oynadı

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Fahriye Evcen dizide kurt gibi uludu, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun karakterinin uluyarak kurtlara seslendiği sahne sosyal medyada dalga konusu oldu.

Uzun bir aranın ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönüş yaptı. 15 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 2. bölümüyle ekranlara gelen dizide Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen, son yayınlanan bölümde kurt gibi uludu.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Dizinin Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için uluduğu sahne ise sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel oyuncunun performansını beğenenler de oldu, sahneyi saçma bulananlar da.

İşte o yorumlar;

Fahriye Evcen dizide kurt gibi uludu, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Fahriye Evcen dizide kurt gibi uludu, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Fahriye Evcen dizide kurt gibi uludu, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Fahriye Evcen dizide kurt gibi uludu, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu; espriler havada uçuşuyor

Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu; espriler havada uçuşuyor

Haberler.com - Magazin Haberleri

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