Fahriye Evcen dizide kurt gibi uludu, sosyal medyada yer yerinden oynadı
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun karakterinin uluyarak kurtlara seslendiği sahne sosyal medyada dalga konusu oldu.
Uzun bir aranın ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönüş yaptı. 15 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 2. bölümüyle ekranlara gelen dizide Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen, son yayınlanan bölümde kurt gibi uludu.
SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Dizinin Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için uluduğu sahne ise sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel oyuncunun performansını beğenenler de oldu, sahneyi saçma bulananlar da.
İşte o yorumlar;
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