Fahriye Evcen Burak Özçivit boşanıyor mu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce "Çalıkuşu" adlı dizide tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Peki, ünlü çift boşanma kararı mı aldı?

FAHRİYE EVCEN BURAK ÖZÇİVİT BOŞANIYOR MU?

Dört yıl önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftin evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarına dair iddialar ortaya atıldı. Haklarında çıkan haberler in ardından oğulları Karan ile birlikte bir fotoğraf paylaşan çift, iddiaları böylelikle yalanladı.

İDDİALARA FOTOĞRAFLI YANIT

İkili, söylentilerin ardından oğulları Karan ile birlikte kahvaltı yaptıkları anları Instagram'dan paylaştı. Aynı fotoğrafı yayınlayan çift, "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken... Sizi seviyorum..." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ZAMAN ZORLANDIM"

Öte yandan Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Annelik deneyimi hakkında konuşan Evcen, "Zaman zaman zorlandığım, uykusuz geceler geçirdiğim elbette oluyor. Anneler bilir; bazen saçını tarayacak vakit bile bulamazsın. Gündüzleri asla televizyon açmıyorum. Karan ile oyun oynuyorum. Onu izlerken dalıp, gidiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"ZAMAN RİTMİM TEPETAKLAK OLDU"

Oyuncu, Karan'ın doğmasından sonraki süreçle ilgili, "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak'ın da katkısı oldu." demişti.

"HASSASLAŞTIM"

Fahriye Evcen, annelik sonrası duygularındaki değişimi, "Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. 'Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?' konusunu çok derinden hissetmeye başladım." sözleriyle anlatmıştı.

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