Fahriye Evcen: Burak gerçekten iyi bir baba
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Fahriye Evcen: Burak gerçekten iyi bir baba

Fahriye Evcen: Burak gerçekten iyi bir baba
Hürriyet - Haberler | Magazin

2017'de Burak Özçivit'le evlenen ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Evcen "Annelik bütün yorgunlukları unutturacak kadar güzel. Anne olduktan sonra değiştim. Daha anlayışlı, daha hassas, daha sabırlı hale geldim. Karan, hayatımın her noktasını değiştirdi" dedi.

2017'de Burak Özçivit'le evlenen ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Evcen "Annelik bütün yorgunlukları unutturacak kadar güzel. Anne olduktan sonra değiştim. Daha anlayışlı, daha hassas, daha sabırlı hale geldim. Karan, hayatımın her noktasını değiştirdi" dedi.

Oyuncu, ayrıca bakıcı desteği almadan oğlunu büyüttüğünü belirtti. Evcen, eşi hakkında ise şunları söyledi: "Burak gerçekten iyi bir baba. Çok sevgi dolu, şefkatli, Karan'ın penceresinden bakabilen ve ihtiyaçlarına yönelik, çok hassas davranan bir baba. Empati yeteneği her zaman çok iyiydi, baba olduktan sonra daha da arttı."

Evcen, "Sizce mutlu bir yuvanın sırrı ne?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bana göre mutlu bir aile tek bir temel prensibe dayanıyor; o da sevgi. Sevdiğimiz kadar algılayabiliyoruz bazı şeyleri."

Doğum gününü bağışladı

4 Haziran'da 35 yaşına basacak olan Fahriye Evcen, doğum gününde hediye olarak bağış yapılmasını istedi: "Doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağış."

Kaynak: Hürriyet

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