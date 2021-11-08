Dizi setinde tanıştıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında görkemli bir düğünle evlendi. 2019 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alan çiftin boşanacağı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Fahriye Evcen boşandı mı, merak edildi.

FAHRİYE EVCEN BOŞANDI MI?

Boşanma iddiasıyla kısa sürede gündem olan çiftten yalanlama geldi. 19,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlu Karan ve eşi Fahriye Evcen ile fotoğrafını paylaşan Özçivit, "Kalbimin iki yarısıyla, sabah keyfi" notunu düşerek ayrılık iddiasına son noktayı koydu.

Aynı fotoğrafı kendi Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen ise "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken. Sizi seviyorum" notunu yazdı.

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