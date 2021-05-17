Fahriye Evcen bayram günü öyle bir poz verdi ki...
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Fahriye Evcen bayram günü öyle bir poz verdi ki...

Fahriye Evcen bayram günü öyle bir poz verdi ki...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Ramazan Bayramında verdiği pozla sosyal medyada tartışma yarattı. İşte o poz...

Ekranlara döneceği konuşulan Fahriye Evcen, diğer ünlüler gibi sosyal medya hesabından takipçilerinin bayramını kutladı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bayrama özel makyaj yapan Evcen, bu karesini "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaştı. Üzerinde bornozla poz veren Evcen, bazı takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

Fahriye Evcen'in takipçileri şu yorumlarda bulundu:

-Bayram bornozla mı kutlanıyor? Bornozla bayram mesajı vermen bizi şaşırttı.

-Eşin ve çocuğunla poz vermeni beklerdik.

-Verdiğiniz mesaj ile paylaştığınız fotoğraf uyumlu değil.

Fahriye Evcen bayram günü öyle bir poz verdi ki...

Kaynak: Snob Magazin

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