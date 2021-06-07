Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu! Sevenlerini şaşırttı
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Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu! Sevenlerini şaşırttı

Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu! Sevenlerini şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Evcen'in Masumlar Apartmanı'na dahil olacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, stresli ve dramatik sahnelerden dolayı diziye yakın zamanda veda edeceğini açıklamıştı.

Diziyle alakalı bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasından sonra Fahriye Evcen'in "Ceylan" karakteriyle diziye dahil olacağı öne sürüldü. (Onedio)

Fahriye Evcen sosyal medyada yankı uyandıran bu iddiayı yalanlamadı.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Sevilen dizinin konusun gelecek olursak: Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah),yaptığı bir kazadan dolayı tamamen değişiyor. İnci'nin yaşadığı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Safiye (Ezgi Mola), Gülben (Merve Dizdar) ve Neriman (Gizem Katmer) yaşamı takıntılarla dolu üç kız kardeştir. Evin babalığını üstlenen Han ise hasta babalarının da içinde bulunduğu bu aileyle gerçek dünyayla arasındaki tek bağlantıdır. Han'ın bu yaşamdaki tek amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Zeynep Farah Abdullah) gördüğü o ilk anda değişerekaşık olacak ve Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Takıntılı yaşamlarından dolayı her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacak ve ortalık iyice karışacaktır.

Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu! Sevenlerini şaşırttı
Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu! Sevenlerini şaşırttı
Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu! Sevenlerini şaşırttı

Kaynak: Snob Magazin

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