Fahriye Evcen'den sevenlerini üzen açıklama

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Evcen, Masumlar Apartmanı'na katılacağı yönündeki iddiaya cevap verdi. Evcen'in açıklamaları hayranlarını üzdü. İşte detaylar...

Güzel oyuncu,"Bu sefer arkadaşımın doğum günü için bir araya geldik. Keyifli bir gün oldu" dedi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

'Masumlar Apartmanı' adlı diziye dahil olacağı iddiasına yanıt veren Evcen, "Bu haber nereden çıktı? Gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Evcen, gazetecilerin, "Devam eden bir diziye mi dahil olmak istersiniz, yoksa yeni başlayan bir dizi projesinde mi olmak istersiniz?" sorusuna, "O tamamen projeyle doğru orantılı bir şey. Gelecek olan projeye bağlı bir durum. Şu an dahil olacağım bir proje yok" diyerek sevenlerini üzdü.

Öte yandan Fahriye Evcen'in beyazlar içerisindeki güzelliği dikkat çekti.

Güzel oyuncu, sevenlerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Kaynak: Snob Magazin