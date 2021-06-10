Fahriye Evcen'den sevenlerini üzen açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fahriye Evcen'den sevenlerini üzen açıklama

Fahriye Evcen'den sevenlerini üzen açıklama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Evcen, Masumlar Apartmanı'na katılacağı yönündeki iddiaya cevap verdi. Evcen'in açıklamaları hayranlarını üzdü. İşte detaylar...

Güzel oyuncu,"Bu sefer arkadaşımın doğum günü için bir araya geldik. Keyifli bir gün oldu" dedi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

'Masumlar Apartmanı' adlı diziye dahil olacağı iddiasına yanıt veren Evcen, "Bu haber nereden çıktı? Gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Evcen, gazetecilerin, "Devam eden bir diziye mi dahil olmak istersiniz, yoksa yeni başlayan bir dizi projesinde mi olmak istersiniz?" sorusuna, "O tamamen projeyle doğru orantılı bir şey. Gelecek olan projeye bağlı bir durum. Şu an dahil olacağım bir proje yok" diyerek sevenlerini üzdü.

Öte yandan Fahriye Evcen'in beyazlar içerisindeki güzelliği dikkat çekti.

Güzel oyuncu, sevenlerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Fahriye Evcen'den sevenlerini üzen açıklama
Fahriye Evcen'den sevenlerini üzen açıklama
Fahriye Evcen'den sevenlerini üzen açıklama
Fahriye Evcen'den sevenlerini üzen açıklama
Fahriye Evcen'den sevenlerini üzen açıklama

Kaynak: Snob Magazin

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah, duygulandıran veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah, duygulandıran veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti
Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti
Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fahriye Evcen'den sevenlerini üzen açıklama - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 22:32:52. #1.16#

title