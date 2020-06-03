Fahri trafik müfettişleri 4,2 milyon sürücüye ceza yazdı
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Fahri trafik müfettişleri 4,2 milyon sürücüye ceza yazdı

İçişleri Bakanlığı bir yandan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri denetlerken diğer yandan da trafikteki can kaybını azaltmak için tüm birimleriyle topyekun seferber oldu.

Fahri trafik müfettişleri 4,2 milyon sürücüye ceza yazdı
03.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:40

İçişleri Bakanlığı bir yandan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri denetlerken diğer yandan da trafikteki can kaybını azaltmak için tüm birimleriyle topyekun seferber oldu. 20 binden fazla Fahri Trafik Müfettişi 22 yıllık süreçte 4,2 milyon sürücüye ceza yazdı.

Bakanlık koordinatörlüğünde tamamen gönüllülük esasına göre görev yapan fahri trafik müfettişleri (FTM), trafikte kural çiğneyen sürücülerin korkulu rüyası oldu. 22 yıldır görev yapan FTM'ler kuralları hiçe sayan 4 milyon 137 bin 143 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası kesti.

Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese) ve elektronik sistem uygulamaları hemen tüm şehirlerde kural tanımaz sürücüleri tespit ederken özellikle büyükşehirlerde kırmızı ışık ve hız kontrolü yapan kameraların bulunduğu yerden sürücüler ayaklarını gaz pedalından çekiyor. Ancak kamera bulunmayan bölgelerde ise devreye giren fahri trafik müfettişleri, kural çiğneyen sürücüleri affetmiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre; Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle Eylül 1997'den itibaren görev yapan 'Fahri Trafik Müfettişleri', bugüne kadar kuralları hiçe sayan tam 4 milyon 137 bin 143 sürücüye ceza yağdırdı. Resmi verilere göre; Türkiye'de halen 20 bin 287 FTM, gönüllük esasına göre görev yapıyor. Kırk yaşını tamamlamak ve üniversite mezunu olmak gibi bir dizi şartları taşıyan örnek sürücülerden seçilen ve herhangi bir ücret almayan fahri trafik müfettişleri, en çok; 'kırmızı ışıkta geçmek, trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek, ters yola girmek, dönüş kurallarına uymamak, trafiği aksatacak şekilde park etmek, güvenli takip mesafesini korumamak, gereksiz yere korna çalma' gibi kural ihlallerinden ceza yazıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri, 22 senedir caddelerde, sokaklarda ve ana yollarda ansızın kural çiğneyen sürücülerin karşısına dikilen FTM'lerin 2019 yılına dair yaptığı faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı. FTM'ler son bir yılda 377 bin 893 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası yazdı.

FTM olmak için ne lazım?

Emniyet Genel Müdürlüğü, FTM olmak için aranan şartları şöyle sıraladı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-En az kırk yaşında olmak,

-En az yüksekokul mezunu olmak,

-En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

-Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

-Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak."

Öte yandan müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat edebilecekleri belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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