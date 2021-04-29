FAHRİ KONSOLOS İLE BİRLİKTE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

KAZAKİSTAN Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği İzmit'teki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZAKİSTAN Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği İzmit'teki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp dijital tabelaların bulunduğu direğe çarptı. Kazada, Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ve iş insanı Ahmet Demirhan ile eşi Ayşe Demirhan yaşamını yitirdi. Uluer çifti Nevşehir'de, Demirhan çifti ise Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde toprağa verildi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak direğe çarpıp, takla attığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı