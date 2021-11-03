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Yıldızlar geçidinde Lob'in International da ödüle layık görüldü

Haberler.com / Melis Yaşar - Haberler | Güncel
Yıldızlar geçidinde Lob'in International da ödüle layık görüldü

Türkiye'de tüketicinin bilinçlenmesi için görev yapan Lob'in Internetional, Orhan Gencebay, Hande Yener, Uğur Dündar, Fatih Ürek gibi yıldızların da ödül aldığı Clinick Moon life Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Şirket adına ödülü Lob'in Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu ve Lobin Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Ustaoğlu aldı.

İş, spor, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımlarıyla gerçekleşen BHT Clinick Moon life Ödülleri töreninde Türkiye'de tüketicilerin bilinçlenmesi adına çalışmalar yürüten Lob'in International'a da çalışmaları nedeniyle ödül takdim edildi. Ödül, şirket adına Lobin Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu ve Lobin Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Ustaoğlu'na takdim edildi.

Gece Ozan Doğulu orkestrasının konseriyle başlayıp Gülben Ergen konseriyle devam etti. Orhan Gencebay, Hande Yener, Uğur Dündar, Fatih Ürek, Reşat Bahat da gecede ödül alan isimler arasındaydı.

Ödüle layık görülen Fahri Ustaoğlu, "Türk ekonomisinin büyümesi için ihracat şarttır. Uluslararası ihracat bağlantılarına ulaşmak bireysel olarak zor olabilir ama biz Amerika başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde iş birliği toplantıları düzenleyerek Türk iş dünyasını yurt dışındaki kurumlarla tanıştırıyor, iş birliği imkanları sunuyoruz" dedi

Lobin Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Ustaoğlu ise, "18 Aralık 2021 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştireceğimiz 16.Avrupa Kalite Zirvesine büyüme hedefinde olan tüm iş dünyasını temsilcileri davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte ödül gecesinden kareler:

FAHRİ & FEHİM USTAOĞLU'NA BİR ÖDÜL DAHALobin Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu

FAHRİ & FEHİM USTAOĞLU'NA BİR ÖDÜL DAHALobin Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Ustaoğlu

FAHRİ & FEHİM USTAOĞLU'NA BİR ÖDÜL DAHAFahri Ustaoğlu ve Fehim Ustaoğlu, ödüllerini Nurcan Zabur ile Buket Aydın'ın elinden aldı

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Melis Yaşar
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