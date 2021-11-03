Yıldızlar geçidinde Lob'in International da ödüle layık görüldü

İş, spor, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımlarıyla gerçekleşen BHT Clinick Moon life Ödülleri töreninde Türkiye'de tüketicilerin bilinçlenmesi adına çalışmalar yürüten Lob'in International'a da çalışmaları nedeniyle ödül takdim edildi. Ödül, şirket adına Lobin Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu ve Lobin Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Ustaoğlu'na takdim edildi.

GECEDE YILDIZ GEÇİDİ YAŞANDI

Gece Ozan Doğulu orkestrasının konseriyle başlayıp Gülben Ergen konseriyle devam etti. Orhan Gencebay, Hande Yener, Uğur Dündar, Fatih Ürek, Reşat Bahat da gecede ödül alan isimler arasındaydı.

"TÜRK İŞ DÜNYASINI YURT DIŞINDAKİ KURUMLARLA TANIŞTIRIYORUZ"

Ödüle layık görülen Fahri Ustaoğlu, "Türk ekonomisinin büyümesi için ihracat şarttır. Uluslararası ihracat bağlantılarına ulaşmak bireysel olarak zor olabilir ama biz Amerika başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde iş birliği toplantıları düzenleyerek Türk iş dünyasını yurt dışındaki kurumlarla tanıştırıyor, iş birliği imkanları sunuyoruz" dedi

"İNGİLTERE'DE 16. AVRUPA KALİTE ZİVESİ GERÇEKLEŞECEK"

Lobin Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Ustaoğlu ise, "18 Aralık 2021 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştireceğimiz 16.Avrupa Kalite Zirvesine büyüme hedefinde olan tüm iş dünyasını temsilcileri davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte ödül gecesinden kareler:

Lobin Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu

Lobin Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Ustaoğlu

Fahri Ustaoğlu ve Fehim Ustaoğlu, ödüllerini Nurcan Zabur ile Buket Aydın'ın elinden aldı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet