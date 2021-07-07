Fahri Bulut kimdir? Emniyet Müdürü Fahri Bulut nereli, kaç yaşında?

7 Temmuz tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi de yayımlandı. Bu kapsamda Fahri Bulut kimdir? Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi. Fahri Bulut daha önce nerelerde görev yaptı, görevi nedir? İşte Fahri Bulut'un hayatı ve biyografisi...