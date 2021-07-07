Fahri Bulut kimdir? Emniyet Müdürü Fahri Bulut nereli, kaç yaşında?
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Fahri Bulut kimdir? Emniyet Müdürü Fahri Bulut nereli, kaç yaşında?

Fahri Bulut kimdir? Emniyet Müdürü Fahri Bulut nereli, kaç yaşında?
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7 Temmuz tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi de yayımlandı. Bu kapsamda Fahri Bulut kimdir? Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi. Fahri Bulut daha önce nerelerde görev yaptı, görevi nedir? İşte Fahri Bulut'un hayatı ve biyografisi...

Fahri Bulut kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fahri Bulut nerede görev aldı? Kırıkkale Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar nereli, kaç yaşında? İşte Yaman Ağırlar'ın kariyeri!

FAHRİ BULUT KİMDİR?

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Bulut 1966 yılında Elazığ/Maden ilçesinde doğmuştur. 1990 yılında Polis Akademisinden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olmuştur. Sırasıyla 1990-1994 yılları arasında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde,1994-2004 yılları arasında Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2014 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli rütbelerde görev yapmakta iken 2014 yılında Yüksek değerlendirme kurulu kararı ile 1. Sınıf emniyet müdürü rütbesiyle Özel Güvenlik Daire Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmakta iken 26/10/2016 Tarihli ve 2016/759 sayılı kararname ile Amasya İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sayın Fahri Bulut evli ve iki çocuk babasıdır.

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Fahri Bulut kimdir? Emniyet Müdürü Fahri Bulut nereli, kaç yaşında? - Haberler
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