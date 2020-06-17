Fahrettin Koca, Uyarıların Ardından Twitter Kapak Fotoğrafını Değiştirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan gelen uyarıların ardından Twitter kapak fotoğrafını değiştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan gelen uyarıların ardından Twitter kapak fotoğrafını değiştirdi. Fahrettin Koca, Twitter kapak fotoğrafını değiştirmeden önce açıklama yaptı ve teşekkür etti. İşte Fahrettin Koca'nın yeni Twitter kapak fotoğrafı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter Kapak Fotoğrafını Değiştirdi

Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın: ) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil." cümlelerine yer verdi.

Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın: ) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020

Yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra kapak fotoğrafı değiştirildi. Hemen aşağıdan Fahrettin Koca'nın yeni kapak fotoğrafına göz atabilirsiniz.

(Sol tarafta eski kapak fotoğrafı, Sağ tarafta yeni kapak fotoğrafı)

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

16 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 181.298 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.842'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 732, toplam entübe hasta sayısının ise 303 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 153.379 olarak açıklandı.

Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/e4ZRXzcMR5

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020