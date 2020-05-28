Fahrettin Koca, Türkiye'deki Koronavirüs Ölüm Oranını Açıkladı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fahrettin Koca, Türkiye'deki Koronavirüs Ölüm Oranını Açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Türkiye'deki Koronavirüs ölüm oranını diğer ülkelerle kıyaslayarak paylaştı.

Fahrettin Koca, Türkiye'deki Koronavirüs Ölüm Oranını Açıkladı!
28.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Türkiye'deki Koronavirüs ölüm oranını diğer ülkelerle kıyaslayarak paylaştı. Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8 olarak belirlendi.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, tehlike saçmaya devam ediyor. Ülkemiz bu konuda uzun bir zamandır öncülük ediyor ve örnek oluyor. Özellikle sürecin en iyi şekilde yönetimi virüsün bulaşma olasılığını epey düşürdü. Hala virüs tehlikesi yanı başımızda olsa da, şu anda Türkiye epey iyi bir durumda

Türkiye'de Koronavirüs Ölüm Oranı Açıklaması

Twitter hesabından ölüm oranları ile ilgili bir gönderi paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de 2.8 olan örüm oranının ABD'de 5.9, Fransa'da 15.5 olduğunu belirtti ve ekledi:

Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9.

ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020

Ülkemizin Koronavirüs sürecinde ne kadar başarılı bir yol izlediğini görebiliyoruz. Tabiki bu verilerin verdiği rahatlığa kapılıp önlemleri elden bırakmamak gerek. Lütfen virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar tedbirli olmaya özen gösterelim.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Haber
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Haber
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Haber
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ergin Ataman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Fahrettin Koca, Türkiye'deki Koronavirüs Ölüm Oranını Açıkladı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 20:50:32. #1.14#
title