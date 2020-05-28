Fahrettin Koca, Türkiye'deki Koronavirüs Ölüm Oranını Açıkladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Türkiye'deki Koronavirüs ölüm oranını diğer ülkelerle kıyaslayarak paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Türkiye'deki Koronavirüs ölüm oranını diğer ülkelerle kıyaslayarak paylaştı. Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8 olarak belirlendi.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, tehlike saçmaya devam ediyor. Ülkemiz bu konuda uzun bir zamandır öncülük ediyor ve örnek oluyor. Özellikle sürecin en iyi şekilde yönetimi virüsün bulaşma olasılığını epey düşürdü. Hala virüs tehlikesi yanı başımızda olsa da, şu anda Türkiye epey iyi bir durumda

Türkiye'de Koronavirüs Ölüm Oranı Açıklaması

Twitter hesabından ölüm oranları ile ilgili bir gönderi paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de 2.8 olan örüm oranının ABD'de 5.9, Fransa'da 15.5 olduğunu belirtti ve ekledi:

Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9.

ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020

Ülkemizin Koronavirüs sürecinde ne kadar başarılı bir yol izlediğini görebiliyoruz. Tabiki bu verilerin verdiği rahatlığa kapılıp önlemleri elden bırakmamak gerek. Lütfen virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar tedbirli olmaya özen gösterelim.