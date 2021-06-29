Fahrettin Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek
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Fahrettin Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek

Fahrettin Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının tedbirli şekilde seyircili oynanabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının tedbirli şekilde seyircili oynanabileceğini ifade etti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, spor camiasının merakla beklediği seyirci konusunda da önemli açıklama yaptı. 1 Temmuz itibarıyla bütün kısıtlamaları kaldırmaktan yana olduklarını dile getiren Bakan Koca, spor müsabakalarındaki seyirci durumu ile ilgili, "Spor müsabakaları da sayıları belirleyerek tedbirleri alarak seyirciyle oynanacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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