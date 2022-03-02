Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kuruluna başkanlık edecek, toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak. Ek olarak Twitter'dan "SAAT 18.00'DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!" şeklinde açıklama yaptı. Peki, Fahrettin Koca saat 18:00'da ne açıklayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saat 6'da ne açıklaması yapacak, maskeler kalkıyor mu? Maskeler kalkıyor mu?

FAHRETTİN KOCA SAAT 18:00'DA NE AÇIKLAYACAK?

Vatandaşların merakla beklediği açıklama bugün 2 Mart 2022 Çarşamba saat 18:00 'da yapılacak.

Fahrettin Koca'nın Twitter paylaşımları şu şekilde:

"SAAT 18.00'DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!"

"11 MART 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye'de İlk Vaka açıklamasından)

2 MART 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar SAAT 18.00'DA, basın açıklamasında)"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün saat 18:00 'da maske konusunu ele alacak. Birçok önemli açıklamaların yapılacağı saat 2 Mart Çarşamba bugün akşam 18:00'da olacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.00'da yapılacak. Salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak kurulun masasındaki en önemli konu başlığı ise maske zorunluluğun kaldırılıp kaldırılmayacağı olacak. Toplantı sonrasında bu konuda bir açıklama yapacağını belirten Bakan Koca paylaşımında "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Toplantıda vaka sayılarındaki düşüş ve illerdeki son duruma göre, tebdirlerin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Koca, 2 hafta önceki kabine toplantısının ardından maske kısıtlamasında yeni bir karar alınabileceğine dair mesaj vermişti.

Bu kapsamda, açık havada maske zorunluluğun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Toplantı sonrası saat 18'de bir açıklama yapacağını duyuran Koca, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

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