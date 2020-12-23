Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek 'korona' bestesi yaptılar

- Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek 'korona' bestesi yaptılar

KOCAELİ - Kocaelili 2 farklı müzik grubu, bir araya gelerek pandemi günlerinde farkındalık oluşturması amacı ile 'korona şarkısı' yaptı. Grup, bestenin sözlerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pandemi sürecinin başından beri olan sözlerini derleyerek oluşturduklarını söyledi.

Kocaeli'nde müzisyenlik yapan 2 farklı müzik grubu bir araya gelerek maske ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile 'Korona' isimli şarkıyı yaptı. Pandemi günlerinde maske, sosyal mesafe ve kuralları göz önünde bulunduran grup üyeleri, stüdyoda buluşup kayıt almak yerine evlerinden online olarak bir araya gelerek kayıt işlemini gerçekleştirdi. Kısa sürede büyük kitlelere ulaşan "korona" şarkısı 20 binin üzerinde tıklanma sayısına ulaştı. Grup üyeleri, Korona şarkısının sözlerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pandemi ile ilgili sözlerini derleyerek yaptıklarını söyledi.

"Şarkıyı kamu spotu gibi besteledik"

Şarkıyı kamu spotu gibi besteleyerek tüm insanlara ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Müzisyen Serhat Coşkun, "Şarkıyı üç gün önce yayınladık biz, 18 Aralıkta yayınladık. Bizim gördüğümüz yirmi bin üzerinde bir dinlenmesi var. Çok memnunuz evet, bizim özellikle hedef kitle olarak seçtiğimiz tabiki bütün vatandaşlarımız. Biz bu şarkıyı yaparken bütün dünyaya yapmayı düşündük aslında çünkü şarkıyı kamu spotu gibi besteledik, kamu spotu gibi yaptık insanların diline bir anda dolanabilecek şekilde yaptık o yüzden hedef kitlemiz tüm insanlığın hayrına olması. Aslında biz besteyi pandeminin ilk başladığı zamanlarda beraber hazırladık. Fakat o zaman biz de pandemi kurallarına uyduğumuz için bizde dışarıya çıkamadığımız için yasaklara uyup o yüzden son üç ayda üstüne yoğunlaşıp kayıt yapıp sizlere sunabildik" dedi.

"Sağlık bakanımızın söylediği kelimeleri derleyerek bir söz oluşturup daha sonra birlikte karar vererek bu hale getirmeye çalıştık"

Şarkıyı bestelerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini derlediklerini söyleyen müzisyen Murat Kumru, "Aslında beraber bulduk besteyi ama ben televizyonda pandemi zamanı ilk açıklama zamanlarında sağlık bakanımızın söylediği kelimeleri derleyerek bir söz oluşturup daha sonra birlikte karar vererek bu hale getirmeye çalıştık. Aslında zaten esere başlarken de sosyal farkındalık olarak bir beste yapmıştık. Amacımız zaten bu son günlerde artan hastalıkların insanların çaresiz kalmalarının yani bir mesaj olarak biz iletmeye çalıştık bence zaman içerisinde elde etmek istediğimiz farkındalığa ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Tak maskeni çık yola"

Müzisyen Serhat Coşkun verdiği röportaj sonunda farkındalık oluşturmak amacı ile tak maskeni çık yola diyerek, "Bence bu şarkı sayesinde daha çok maskelerini takacaklar hijyene ve mesafeye özen gösterecekler. Hatta bizde maskelerimizi takalım. Takalım ya bizde takalım. Tak maskeni çık yola çünkü" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK