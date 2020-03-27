Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 92'ye çıktı; 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayat değişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi; salgın sonrası 10 Mart'tan sonra Türkiye'de hayatın değiştiğini, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Koca, ayrıca son 24 saatte 42 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu; 17 kişinin daha vefatıyla birlikte can kaybının 92'ye çıktığını açıkladı. Son verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 5 bin 698 oldu. Euronews.com'da Görüntüle