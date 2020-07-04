Fahrettin Koca, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, töreninin ardından hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bakan Koca, ziyaretiyle ilgili twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Koca mesajında, "Kartal Dr. Lütfi KırdarŞehir Hastanesinin açılış töreninin ardından, burada tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik. 4 yaşındaki Abdulkadir ve dünkü patlamada yanık tedavisi için helikopter ambulansla getirilen hastamızın durumu hakkında bilgi aldık,kendileriyle sohbet ettik" dedi.

Kaynak: DHA