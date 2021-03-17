Fahrettin Koca istifa etti mi? Fahrettin Koca istifa etti iddiası!

Odatv'de yayınlanan "Fahrettin Koca gidici" başlıklı yazı sonrasında gündeme gelen 'Fahrettin Koca istifa etti' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa edip etmediği hakkında henüz resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.