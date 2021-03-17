Fahrettin Koca istifa etti mi? Fahrettin Koca istifa etti iddiası!
Odatv'de yayınlanan "Fahrettin Koca gidici" başlıklı yazı sonrasında gündeme gelen 'Fahrettin Koca istifa etti' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa edip etmediği hakkında henüz resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevinden istifa edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını kısa süre içerisinde isteyeceği iddiaları sosyal medya konuşuluyor.
'FAHRETTİN KOCA İSTİFA ETTİ' İDDİASI
Son dönemde istifa edeceği gündemden düşmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Odatv'de yayınlanan "Fahrettin Koca gidici" başlıklı yazı sonrasında merak edilen konuların başında 'Fahrettin Koca istifa etti mi' yer alıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasıyla ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.