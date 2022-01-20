Fahrettin Koca: "Hemşire arkadaşımızın öldürülmesi olayında zanlı cinayetin işlendiği silahla yakalandı" - Haberler
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Fahrettin Koca: "Hemşire arkadaşımızın öldürülmesi olayında zanlı cinayetin işlendiği silahla yakalandı"

Fahrettin Koca:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hemşire arkadaşımızın öldürülmesi olayında zanlı cinayetin işlendiği silahla yakalandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hemşire arkadaşımızın öldürülmesi olayında zanlı cinayetin işlendiği silahla yakalandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hemşire arkadaşımızın öldürülmesi olayında zanlı cinayetin işlendiği silahla yakalandı. Daha önce 20 suçtan kaydı olduğu, bir süre görüştüğü arkadaşımızı rahatsız ettiği belirtildi. Bu cinayette kurban bir kadın. Cinayetin yeri sağlık kurumu. İki yönüyle de suç, insanlık dışı" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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