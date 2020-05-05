Fahrettin Koca'dan liglerin durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı karara bağlı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı karara bağlı olduğunu açıkladı.

Korona virüs sebebiyle ara verilen liglerin kaderine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TFF Başkanı Nihat Özdemir bugün bir araya geldi. Bu önemli görüşmenin ardından Bakan Koca, sosyal medya hesabından toplantının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Fahrettin Koca, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA