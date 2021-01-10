Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor."
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Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor."

10.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:04
Fahrettin Koca:

Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor.

Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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