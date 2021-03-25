Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?
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Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Pandemi kısıtlamaları Mart ayının başında esnetilmiş ve bazı illerde Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Bugünlerde ise vaka sayıları yeniden artışa geçti ve yeni kararlar merak edildi. Peki, Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?

Koronavirüs yasakları kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmiş, vakalar azalınca İstanbul dahil bazı illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken Bilim Kurulu toplantısında bu konular ele alınıyor. Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? İşte, detaylar…

FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. 30 bine dayanan günlük vaka sayısı ardından endişeler artarken, toplantıdan normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği konuşuluyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ana gündemini, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artış oluşturacak. Vaka artışının nedenleri, atılması gereken adımlar ve önlemler değerlendirilecek. Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ana gündemini, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artış oluşturacak. Vaka artışının nedenleri, atılması gereken adımlar ve önlemler değerlendirilecek. Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapacak.

Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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