Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?

Pandemi kısıtlamaları Mart ayının başında esnetilmiş ve bazı illerde Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Bugünlerde ise vaka sayıları yeniden artışa geçti ve yeni kararlar merak edildi. Peki, Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?