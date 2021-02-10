Fahrettin Koca açıklama yapıyor! Bilim Kurulu Kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu nelerdir?

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle kısıtlamaların kaldırılmasının erken olduğunu ve bulaştırıcılığın artmasından dolayı aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an için kısıtlamalar ve yasaklarda bir değişiklik olmadığını duyurdu. İşte diğerBilim Kurulu Kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu nelerdir?

BİLİM KURULU KARARLARI NELERDİR?

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklama yapmaya başladı. Virüsün aynı virüs olduğunu ve daha dikkatli olmamız gerektiğini söyleyen Fahrettin Koca, mutasyon sayılarının da giderek arttığını ifade etti. Ayrıca, Bilim Kurulu üyeleri ve Fahrettin Koca, bugün şehir hastanesinde aşının Faz 2 versiyonunu da vurulduklarını ifade etti.İşte diğer Bilim Kurulu sonuçları: