Fahrettin Koca açıklama yapıyor! Bilim Kurulu Kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu nelerdir?
Bilim Kurulu Toplantısı bitti ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor! Peki, Bilim Kurulu Kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu nelerdir? İşte tüm detaylar...
Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle kısıtlamaların kaldırılmasının erken olduğunu ve bulaştırıcılığın artmasından dolayı aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an için kısıtlamalar ve yasaklarda bir değişiklik olmadığını duyurdu. İşte diğerBilim Kurulu Kararları neler? Bilim Kurulu Toplantısı sonucu nelerdir?
BİLİM KURULU KARARLARI NELERDİR?
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklama yapmaya başladı. Virüsün aynı virüs olduğunu ve daha dikkatli olmamız gerektiğini söyleyen Fahrettin Koca, mutasyon sayılarının da giderek arttığını ifade etti. Ayrıca, Bilim Kurulu üyeleri ve Fahrettin Koca, bugün şehir hastanesinde aşının Faz 2 versiyonunu da vurulduklarını ifade etti.İşte diğer Bilim Kurulu sonuçları:
- Yarından itibaren (11.02.2021) 70 yaş üzeri vatandaşlar aşı için randevu alabilecek.
- Hafta sonundan itibaren vali, il emniyet müdürü, belediye başkanı gibi vatandaşların aşılanması tavsiye edildi.
- Ülkemizde şimdilik aşılanma oranı Almanya gibi Avrupa ülkelerinden çok daha yüksek.
- Elimizdeki verilere göre aşı koronavirüs mücadelesinde en önemli çıkış. Ülkemizde yaklaşık 15 Milyon doz aşı temin etmiştir ve 100 milyon dozdan fazla aşı için imzalar atılmıştır.
- Faz 2 aşı testleri gönüllülerle insan üzerinde test edilmeye başladı.
- Ülkemizde 263 İngiltere varyantı ve çok sayıda kökeni belli olmayan varyantlı mutasyonulu virüs bulunmaktadır. Bunların arasında Güney Afrika ve Brezilya da var.
- Ülkemizde gün geçtikçe mutasyonulu virüs sayısının arttığını söyleyen Fahrettin Koca, henüz net bir sonuca varılmadığını ve daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
- Fahrettin Koca, eğitim ve okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Koca, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açılacak okulların listesinin alındığını ve ay sonundan itibaren öğretmenlere de aşı yapılacağını söyledi.