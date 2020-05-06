Fahrettin Koca Açıkladı: İlk Dönemi Tamamladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca, Türkiye'de 1. dönemin tamamlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca, Türkiye'de 1. dönemin tamamlandığını duyurdu. İşte detaylar.

"Türkiye'de Vaka Sayısı İnişe Geçti"

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye corona virüsü ile mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Dünyada salgının hızı kesilebilmiş değil. Türkiye'de ise vaka sayısı inişe geçti. 29 Nisan'da günlük test sayımız 43 bin 498'e ulaştı. Test sayısındaki bu artışa rağmen tespit edilen vaka sayısı azalmaya başladı.

29 Nisan koronavirüsü ile mücadelede birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir. İyileşen vaka sayısı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark azalıyor.

Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız mevcut corona virüs hasta sayımızı aştı. Belirttiğim sonuçlar tanı ve tedavideki başarı salgını kontrol altına aldığımızı kanıtlıyor.

Aziz vatandaşlarım konuşmamın bu noktasına kadar bir cümlenin altını çizmeye çalıştım. Dedim ki Türkiye koronavirüste mücadelesinde birinci dönemi tamamlamıştır. Şimdi yine altını çizerek ilave etmek istiyorum. Şu an mücadelemizin ikinci döneminde yeni dönemin ilk günlerindeyiz.

Bu ikinci dönemde başarı yine bazı koşullara bağlıdır. Tedbir almak tedbirlere uymak başarının garantisidir."

Detaylar geliyor.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.

??SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ/ ANKARAhttps://t.co/9BC0wbP8fk

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020