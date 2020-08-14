Fahrettin Göktaş kimdir! Prof.Dr. Fahrettin Göktaş hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fahrettin Göktaş kimdir! Prof.Dr. Fahrettin Göktaş hayatı ve biyografisi!

16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Fırat Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Fahrettin Göktaş kimdir? Fahrettin Göktaş nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Fahrettin Göktaş kimdir! Prof.Dr. Fahrettin Göktaş hayatı ve biyografisi!
14.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:48

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Yavuz Ünal, Fırat Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Fahrettin Göktaş kimdir! Fahrettin Göktaş hayatı ve biyografisi!

FAHRETTİN GÖKTAŞ KİMDİR?

1963 Yılında Erzurum'da Doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Erzurum'da tamamladı. 1986 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. 1989 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1992-1995 yılları arasında İngiltere Bristol Üniversitesinde Nükleer Reaksiyon Kinetiği alanında doktorasını tamamladı. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Argon National Laboratuvarında çalışma konusu ile ilgili araştırmalarda bulundu.

1996 yılında Doçent ve 2001 yılında da profesörlük unvanını aldı.Profesör Göktaş'ın çeşitli uluslararası dergide yayınlanmış 45 makalesi,ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmuş olduğu 47 adet bildirisi, bir adet uluslararası patenti ve yayınlanmış 2 kitabı mevcuttur. Bilimsel çalışmalarına çeşitli araştırmacılar tarafından 335 atıf yapılmıştır. 4 uluslararası ve 2 ulusal dergide hakemlik yapmaktadır. Şimdiye kadar 5 Doktora ve 9 Yüksek Lisans Tezi yönetmiştir.

Bilimsel çalışmaları yanında, 1996-2011 yılları arasında Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2001-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi Bilgi kaynakları ve Kütüphane koordinatörlüğü, 2005-2011 yılları arasında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ile Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi görevlerini yürütmüştür.

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne profesör olarak atanan Prof. GÖKTAŞ,2010-2013 Yılları arasında Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yapmıştır.

2014-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim müfredatlarının yazımı projesinde TÜBİTAK Başkan Danışmanı olarak görev alan Prof. GÖKTAŞ, halen TÜBİTAK'ta Akademik Danışmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim ve Özel Yetenekliler projelerinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ ayrıca Üniversitelerarası Kurul (UAK) Denklik Komisyonu üyesi, İhbar ve Şikayetleri Değerlendirme Komisyonu Başkanı ve UAK Başkan Danışmanı görevlerini sürdürmekte olup, çok iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve üç çocuk babasıdır.

İlgili Haberler

Tamer Yılmaz kimdir! Prof.Dr. Tamer YILMAZ hayatı ve biyografisi!
Tamer Yılmaz kimdir! Prof.Dr. Tamer YILMAZ hayatı ve biyografisi!
İsmail Koyuncu kimdir! Prof. Dr. İsmail Koyuncu hayatı ve biyografisi!
İsmail Koyuncu kimdir! Prof. Dr. İsmail Koyuncu hayatı ve biyografisi!
Necdet Ünüvar kimdir! Necdet Ünüvar hayatı ve biyografisi!
Necdet Ünüvar kimdir! Necdet Ünüvar hayatı ve biyografisi!
Özlenen Özkan kimdir! Prof.Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi!
Özlenen Özkan kimdir! Prof.Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi!
Mustafa Verşan Kök kimdir! Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!
Mustafa Verşan Kök kimdir! Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!
Meryem Tuncel kimdir! Prof.Dr. Meryem Tuncel hayatı ve biyografisi!
Meryem Tuncel kimdir! Prof.Dr. Meryem Tuncel hayatı ve biyografisi!
Musa Yıldız kimdir! Prof.Dr. Musa Yıldız hayatı ve biyografisi!
Musa Yıldız kimdir! Prof.Dr. Musa Yıldız hayatı ve biyografisi!
Ömer Çomaklı kimdir! Prof.Dr. Ömer Çomaklı hayatı ve biyografisi!
Ömer Çomaklı kimdir! Prof.Dr. Ömer Çomaklı hayatı ve biyografisi!
Mehmet Tümay kimdir! Prof.Dr. Mehmet Tümay hayatı ve biyografisi!
Mehmet Tümay kimdir! Prof.Dr. Mehmet Tümay hayatı ve biyografisi!
Yavuz Ünal kimdir! Prof.Dr. Yavuz Ünal hayatı ve biyografisi!
Yavuz Ünal kimdir! Prof.Dr. Yavuz Ünal hayatı ve biyografisi!
Mehmet Karakoç kimdir! Prof.Dr. Mehmet Karakoç hayatı ve biyografisi!
Mehmet Karakoç kimdir! Prof.Dr. Mehmet Karakoç hayatı ve biyografisi!
Mehmet Karakoç kimdir! Prof.Dr. Mehmet Karakoç hayatı ve biyografisi!
Mehmet Karakoç kimdir! Prof.Dr. Mehmet Karakoç hayatı ve biyografisi!
Naci Görür kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görü hayatı ve biyografisi!
Naci Görür kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görü hayatı ve biyografisi!
Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge Sağın hayatı ve biyografisi!
Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge Sağın hayatı ve biyografisi!
Şükrü Hanedar kimdir? Şükrü Hanedar hayatı ve biyogorafisi!
Şükrü Hanedar kimdir? Şükrü Hanedar hayatı ve biyogorafisi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi Magazin
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Erdoğan'ın 'Böyle durumlarda toplayıp götürün' demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor
Erdoğan'ın "Böyle durumlarda toplayıp götürün" demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti
Altın yükseliş eğilimine devam ediyor! Gramı 460 liradan işlem görüyor
Altın yükseliş eğilimine devam ediyor! Gramı 460 liradan işlem görüyor
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Roma'lı Rick Karsdorp'a teklif yaptı
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Roma'lı Rick Karsdorp'a teklif yaptı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Aylin Nazlıaka Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Yonca Evcimik Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Fatih Terim Süleyman Seba Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana İzmir
Şu an buradasınız: Fahrettin Göktaş kimdir! Prof.Dr. Fahrettin Göktaş hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 10:48:13. #1.15#
title