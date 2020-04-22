Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişiye soruşturma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği iddia edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi hakkında "özel hayatın gizliliğin ihlali" suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği iddia edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi hakkında "özel hayatın gizliliğin ihlali" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren şahıslar, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un dün gece Üsküdar'daki evinin önüne gelen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi iddiaya göre, Altun'un evinin fotoğrafını çekmeye başladı. Fotoğraf çekildiğini fark eden koruma polisleri, şahısların yanına giderek, fotoğraf çekmemeleri konusunda uyardı. Polislerin uyarısına rağmen fotoğraf çekmeye çalışan 3 kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

EMNİYETTEN SERBEST BIRAKILDILAR

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi hakkında "özel hayatın gizliliğin ihlali" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade veren şahıslar, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA