Altun'dan "sosyal medya yasası" paylaşımı Açıklaması
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Altun'dan "sosyal medya yasası" paylaşımı Açıklaması

01.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:04
Altun'dan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yürürlüğe giren ve kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yürürlüğe giren ve kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Altun, Twitter hesabından, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren 'Sosyal Medya Yasası' hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek."

Altun'dan 'sosyal medya yasası' paylaşımı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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