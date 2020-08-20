Fahrettin Altun: "Spekülasyonlara kulak asmayın"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü vereceği müjdeli haber üzerinden bir takım spekülasyonlar yapıldığını belirtti.
20.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:38
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü vereceği müjdeli haber üzerinden bir takım spekülasyonlar yapıldığını belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA