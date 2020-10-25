Fahrettin Altun: Siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fahrettin Altun: Siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz

25.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:47
Fahrettin Altun: Siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupalıların anlaması gereken husus şudur: Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupalıların anlaması gereken husus şudur: Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi sonuna kadar, her bedeli ödeyerek savunacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa'nın Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüştüğünü söyledi. Altun, "Saldırgan karikatürler, ayrımcılık ve cami baskınları ile bezeli 'sistematik zorbalık' bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Kendilerince Müslümanlara 'sözde entegrasyon dersi' kılıfı altında gözdağı verirken, 'Avrupa ekonomisinin çarklarını döndürebilirsiniz ama asla buraya ait olmayacaksınız' diyorlar. Bugün Avrupa popüler kültüründe Müslümanlarla ilgili gördüğümüz her şey, 1920'lerde Avrupa Yahudilerinin şeytanlaştırılmasına ürkütücü biçimde benziyor. Bazı Avrupalı liderler yalnızca kendi aralarında yaşayan Müslümanları hedef almıyor; aynı zamanda kutsal değerlerimize, kitabımıza, peygamberimize, yani bütün bir yaşam tarzımıza saldırıyorlar. Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz. Avrupalıların anlaması gereken husus şudur: Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi sonuna kadar, her bedeli ödeyerek savunacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Mustafa Destici
Magazin Hadise Hakan Taşıyan Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Podolski Arda Turan Ozan Tufan Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ankara Yangın Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fahrettin Altun: Siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 16:47:31. #1.15#
title