Fahrettin Altun Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan 2015 yılında bu yana Türkiye'de terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör saldırılarının görüntülerini paylaştı. Altun, paylaşımında, Teröristler 2015'den bu yana Türkiye'de 2 binden fazla masum insanı öldürdüler. Bu saldırıların çoğu Suriye'nin kuzeyinde planlandı. Türk halkı, kendi payına düşenden çok daha fazla acılar çekti. Adalet sağlanıncaya kadar durmayacağız. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA