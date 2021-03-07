Fahrettin Altun, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesi olayının takipçisi olduklarını belirtti
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Fahrettin Altun, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesi olayının takipçisi olduklarını belirtti

07.03.2021 02:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 02:16
Fahrettin Altun, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesi olayının takipçisi olduklarını belirtti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Samsun'da eski eşi tarafından bir kadının darbedilmesi olayının takipçisi olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Samsun'da eski eşi tarafından bir kadının darbedilmesi olayının takipçisi olduklarını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevk etti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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