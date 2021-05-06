Fahrettin Altun: Musul Başkonsolosluğumuz yeniden faaliyete başlıyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Musul Başkonsolosluğu'nun hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlayacağını belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun , Musul Başkonsolosluğu'nun hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlayacağını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor. Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul'da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı