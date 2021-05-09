Fahrettin Altun, Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı
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Fahrettin Altun, Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı.

Altun'un, Twitter hesabından paylaştığı videoda, HDP Diyarbakır İl Başkanlığının yıllardır PKK terör örgütünün eleman kazandırma merkezi gibi faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.

Çocukları, HDP tarafından kandırılan ve terör örgütü PKK'ya katılan 232 ailenin tüm tehditlere rağmen 615 gündür evlat nöbeti tuttuğu hatırlatılan videoda, annelerinin feryadını duyan 25 genç kız ve erkeğin PKK'dan kaçarak ailelerine geri döndüğü belirtildi.

Videoda, "Terörü sadece vuruşarak değil, sevgimizle de bitireceğiz. Hep birlikte..." vurgusu yapıldı.

"Silah ve tehditle sindirilemez anne yüreği"

Fahrettin Altun, paylaşımında, anne yüreğinin, şefkatin, merhametin ve cesaretin yurdu olduğunun altını çizdi.

Annelerin, saflığın, iyiliğin, güzelliğin, huzur ve barışın kaynağı olduğunu vurgulayan Altun, "Silah ve tehditle sindirilemez anne yüreği. Başta şehit annelerimiz olmak üzere Diyarbakır Anneleri'nin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı
Fahrettin Altun, Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı
Fahrettin Altun, Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı
Fahrettin Altun, Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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