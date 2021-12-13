Fahrettin Altun: Dezenformasyona karşı dijital platformlar önlem almalı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası düzeyde bir güvenlik tehdidine dönüşen dezenformasyon kampanyalarına karşı dijital platformlar önlem almalıdır" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İletişim Başkanı Altun, eski Kazakistan Başbakanı Kerim Masimov'un Rusça ve İngilizcenin ardından Türkçe olarak yayımlanan 'Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka' isimli kitabının takdim yazısını kaleme aldı.

Altun, Hollywood filmlerinin de etkisiyle yapay zekanın bazı toplum kesimlerince yalnızca robotlarla ve robotik gelişmelerle ilişkilendirildiğine işaret ederek, bunun sonucunda insanoğlunun geleceğinin kısmen tehdit altında olduğu algısı oluştuğunu belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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