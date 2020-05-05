Fahrettin Altun'dan o yazıya suç duyurusu (2)
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Fahrettin Altun'dan o yazıya suç duyurusu (2)

Fahrettin Altun'dan o yazıya suç duyurusu (2)
05.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:55

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıya ilişkin Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulundu.

 İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıya ilişkin Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulundu.

"DARBE VE İDAM TEHDİDİ İÇERİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğraflarına yan yan yer vererek darbe ve idam tehdidi içeren "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulunuldu"  denildi. 

Altun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili Fahrettin Altun'un, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olduğu vurgulanarak, suç duyurusunun vatandaş olarak ülkesine, milletine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sorumluluğu dolayısıyla yapıldığı belirtildi. "Artı Gerçek" isimli internet sitesinde Ragıp Zarakolu tarafından kaleme alınan "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı bir yazının yayımlandığı aktarılan dilekçede, yayıncı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının karşısında darbeciler tarafından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafının yerleştirildiği vurgulandı.

"KAMU ADINA CEZA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR"Ragıp Zarakolu'nun yazısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkça darbe ve idamla tehdit edildiği belirtilen suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Şüpheliler tarafından Adnan Menderes'in 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrasında darbeciler tarafından 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilmesi olayı üzerinden halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açıkça darbe ve idam tehdidi yapılmıştır. Bu yayın ve tehditler aynı zamanda içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde ülkemizin devleti ve milletiyle birlikte yürüttüğü mücadeleyi de hedef alarak başta yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi, halk arasında korku ve tartışma yaratarak kamu barışını bozmayı amaçlamaktadır. Bu çabalarında başarılı olamayacak olsalar da sistematik bir şekilde yürütüldüğü anlaşılan bu tehdit ve korkutma içeren yayınları yapan kişi ve yayın kuruluşları hakkında soruşturma yürütülmesi, haklarında kamu davası açılması ve bu suçlardan zarar gören kamu adına ceza verilmesi gerekmektedir"Dilekçede, açıklanan nedenlerle yazıyı kaleme alan Ragıp Zarakolu, söz konusu internet sitesinin sahibi Arti Media GmbH ve şüpheli vasfına uygun tespit edilecek tüm kişi ve kuruluşların, Türkiye Cumhuriyetinin anasayal düzenine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı alenen işlemiş oldukları fiiller nedeniyle ve resen tespit edilecek diğer suçlar nedeniyle cezalandırılması için kamu davası açılması istendi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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