FAHRETTİN ALTUN'DAN O YAZIYA SUÇ DUYURUSU (1)
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FAHRETTİN ALTUN'DAN O YAZIYA SUÇ DUYURUSU (1)

FAHRETTİN ALTUN'DAN O YAZIYA SUÇ DUYURUSU (1)
05.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:37

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıya ilişkin Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulundu.

 İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıya ilişkin Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğraflarına yan yan yer vererek darbe ve idam tehdidi içeren "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu ve Arti Media    hakkında suç duyurusunda bulunuldu"  denildi.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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