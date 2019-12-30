Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı
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Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaştığı video ile Kanal İstanbul projesi ile Türkiye'nin kazanımlarına dikkat çekti.

30.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:55
Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı

İletişim Başkanı , paylaştığı ile Kanal projesi ile 'nin kazanımlarına dikkat çekti.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Kanal İstanbul projesi; İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" notuyla bir video paylaştı. Videoda, geçmişte deniz ticareti merkezi olan İstanbul'un Kanal İstanbul'un yapılmasıyla birlikte bu konumunu güçlendireceği anlatılıyor.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA
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